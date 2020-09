Cristina D’Avena ed Elettra Lamborghini, due bellezze diverse FOTO insieme

Cosa ci fanno insieme Cristina D’Avena ed Elettra Lamborghini? L’ultimo scatto postato da Cristina su Instagram ha confuso un po’ i rispettivi fan

Visualizza questo post su Instagram Oh stasera gnocca sò gnocca 😂😂😂 #NameThatTune @tv8it siamo in ondaa😜 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 15 Set 2020 alle ore 12:37 PDT

Tra pochi giorni (il 26 settembre) Elettra Lamborghini si unirà in matrimonio con Afrojack, dj e produttore musicale olandese. Nel frattempo i suoi follower seguono quotidianamente i preparativi per il grande giorno delle nozze tramite foto e video pubblicati dalla giovane ereditiera sul social network e non vedono l’ora di vederla indossare l’abito da sposa scelto con i consigli del wedding planner Enzo Miccio.

Cristina D’Avena dl canto suo causa concerti annullati quest’estate si è data alla vita mondana in giro per le coste marittime italiane, pubblicando sulla sua pagina Instagram scatti in costume che hanno sorpreso sicuramente tutti i follower per la bellezza fisica della cantante, sinuosa e molto aitante.

Cristina ha postato sulla sua pagina uno scatto che la ritrae insieme ad Elettra Lamborghini, sorridono entrambe e annunciano la partenza della prima puntata del format “Name that tune” su Tv8.

Elettra Lamborghini e Cristina D’Avena insieme, parte “Name that tune”