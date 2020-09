Alfonso Signorini, la frecciatina diretta ad Alessia Marcuzzi

Si è parlato molto durante l’estate del presunto triangolo amoroso tra Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. Alfonso Signorini ha detto la sua

Sono stati i protagonisti indiscussi delle pagine di cronaca rosa durante tutta l’estate. Sono il ballerino Stefano De Martino, Belen Rodriguez e della presentatrice Alessia Marcuzzi. Non si è fatto altro che parlato del presunto tradimento di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez e del coinvolgimento di Alessia Marcuzzi nella storia che ha ancora dei risvolti molto dubbi nonostante le smentite di quest’ultima.

In un’intervista a Libero Quotidiano però Alfonso Signorini lancia una chiara frecciatina ad Alessia Marcuzzi e non risparmia Stefano e Belen. Il direttore di Chi, ora impegnato anche alla conduzione del Grande Fratello Vip, si è espresso nuovamente riguardo al triangolo amoroso.

Il presentatore, alla domanda di chi vorrebbe inserire nella sua prossima copertina di Chi, senza esitazioni ha fatto il nome proprio di Alessia Marcuzzi, ma non per parlare dell’inizio dell’ottava edizione di Temptation Island. Vorrebbe approfondire la vicenda che ha creato scompiglio nel mondo delle cronache rosa e che non ha ancora una soluzione.

Alfonso Signorini: “I personaggi nascondono la verità”