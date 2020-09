In un drammatico incidente, consumatosi ieri sulla Sp8 del Salinello, in provincia di Teramo, ha perso la vita l’ex consigliere regionale del M5S Riccardo Mercante.

Terribile incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la Sp8 del Salinello, nei pressi del bivio di Sant’Omero, in provincia di Teramo. Secondo una prima ricostruzione, una moto a bordo della quale viaggiava Riccardo Mercante, ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle di 50 anni, si è scontrata con un SUV condotto da un 71enne. Nell’impatto il centauro è stato sbalzato dal mezzo a due ruote ed è finito sull’asfalto. Sul posto sono interventi i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure al 50enne che è stato trasportato in elisoccorso in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo.

Lutto a Giulianova, comune in provincia di Teramo, che piange la scomparsa dell’ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante, 50 anni, deceduto in un terribile incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 settembre, lungo la Sp8 del Salinello, nei pressi del bivio di Sant’Omero. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dalla redazione de Il Messaggero, Mercante si trovava a bordo della sua moto che improvvisamente si è schiantata contro un Suv, un Toyota RAV4 alla cui guida vi era un uomo di 71 anni, che stava effettuando una manovra per rimettersi in carreggiata.

Sul luogo dell’incidente è sopraggiunto in pochi minuti il personale sanitario del 118 che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. I medici hanno prestato le prime cure a Mercante e lo hanno trasportato in elisoccorso presso l’ospedale Mazzini di Teramo, dove è arrivato in condizioni critiche. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati di salvargli la vita, l’ex consigliere è deceduto poco dopo l’arrivo presso il nosocomio del capoluogo di provincia abruzzese.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di Nereto e gli agenti della polizia locale di Sant’Omero che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Le forze dell’ordine, riporta Il Messaggero, hanno sequestrato i due mezzi coinvolti nell’incidente.

Sotto choc la comunità di Giulianova, dove la vittima, consulente finanziario, risiedeva. Il sindaco del comune in provincia di Teramo, Jwan Costantini, ha scritto sul proprio profilo Facebook: “Apprendo la terribile notizia della scomparsa di Riccardo Mercante, cittadino giuliese esemplare, ex consigliere regionale appassionato e leale ed amico di tante competizioni calcistiche. Esprimo a titolo personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità giuliese –conclude il primo cittadino- i sentimenti di profondo cordoglio a tutta la famiglia. In un momento così doloroso, che ci lascia increduli, non possiamo che stringerci intorno ai suoi cari con incondizionata vicinanza“.

