Zoe Cristofoli con il nuovo taglio di capelli è ancora più sexy-FOTO

Zoe Cristofoli su Instagram condivide uno scatto con il nuovo taglio di capelli ed è bellissima

Visualizza questo post su Instagram New✂️🎨💫 Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli) in data: 16 Set 2020 alle ore 1:20 PDT

L’influencer Zoe Cristofoli si taglia i capelli e i commenti sono positivissimi i suoi fan la riempiono di complimenti. L’influencer parla del nuovo taglio anche nelle storie e dei particolari sul trattamento che ha fatto per renderli più naturali possibile. Rivela anche che il suo scopo è di farli crescere per potersi sbizzarrire tingendoli e facendo mille pieghe diverse. L’ex di Fabrizio Corona è molto seguita sui social, infatti su Instagram ha 703 mila follower. Sul suo profilo si vedono moltissime foto sensuali in costume da bagno. Zoe mostra tutte le sue forme super sexy ricoperte dai moltissimi tatuaggi che ha su tutto il corpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Facebook. Perché Leonardo Di Caprio e altre star di Hollywood lo boicottano

La storia d’amore con Theo Hernandez

Visualizza questo post su Instagram Fresh Kiss bebè!❤️😍🔐💭 @theo3hernandez #comeinunacartolina Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli) in data: 25 Ago 2020 alle ore 2:39 PDT

Dopo la storia durato poco con Fabrizio Corona, oggi Zoe Cristofoli è felicemente fidanzata con il calciatore del Milan Theo Hernandez. I due si sono conosciuti lo scorso inverno, ma a causa della pandemia globale causata dal coronavirus, sono stati separati per un periodo. Di conseguenza hanno dovuto interrompere la loro conoscenza. Tuttavia hanno continuato a sentirsi per telefono e messaggio. Per tutta l’estate l’influencer ha condiviso foto insieme al fidanzato mentre si baciavano e si abbracciavano. Appaiono molto innamorati e uniti entrambi super tatuati.

Il 9 settembre è stato il compleanno della bella modella, e il suo compagno per l’occasione ha messo insieme un paio di amici e ha organizzato una festa a sorpresa nel lussuosissimo Armani Hotel di Milano. La Cristofoli era in lacrime dalla gioia per questo bellissimo gesto del calciatore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alessia Macari, la FOTO bollente a poppa, curve da capogiro: che spettacolo

La giovane ha compiuto 24 anni, infatti è classe 1996 ed è nata a Verona. Infatti dalla sua provenienza e ai numerosi tatuaggi e lo stile hardcore, deriva il soprannome che le è stato attribuito, La Tigre di Verona.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.