Tragedia a Desenzano, nonno precipita dal balcone

Nel quartiere le Grezze a Desenzano un uomo di 77 anni è precipitato dal terzo piano di una palazzina, mentre stava sistemando le tapparelle

A Desenzano del Garda un uomo di 77 anni è caduto dal balcone sotto gli occhi dei suoi due nipoti di 8 e 6 anni. Il più grande nonostante l’accaduto è riuscito a chiamare prima i genitori che a loro volta hanno allertato il 112 ed i soccorsi. L’anziano è caduto dal terzo piano mentre svolgeva dei lavori di manutenzione ad una tapparella sul balcone, per lui però nulla da fare.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri tra le 18 e le 19 nel quartiere delle Grezze in una palazzina in via El Alamein: la vittima è T.G., un pensionato residente da moltissimi anni nella zona.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, l’elisoccorso decollato da Brescia, una squadra dei Vigili del Fuoco e una pattuglia del Commissariato di Desenzano, intervenuta per i rilievi del caso. I soccorritori hanno provato a rianimarlo per più di 40 minuti prima che ne venisse dichiarato il decesso.

Un volo nel vuoto di oltre 8 metri

L’uomo stava sistemando la tapparella di una finestra di casa al terzo piano, quando improvvisamente ha messo il piede in fallo probabilmente per le ciabatte che indossava ed è precipitato di sotto, un volo di oltre 8 metri, non prima di aver sbattuto la testa contro una sporgenza in marmo. Tutto sotto gli occhi dei nipoti che hanno assistito alla scena.

La notizia in poco tempo ha fatto il giro del quartiere, i mezzi di soccorso che copiosi hanno invaso la zona hanno destato molto sommovimento tra i vicini che in breve hanno capito ciò che era accaduto. È atteso in queste ore il nulla osta per la sepoltura del nonno.

