Vanessa Incontrada e il selfie da urlo: che bellezza

Vanessa Incontrada pubblica un selfie in primissimo piano. Gli occhi sognanti e le inconfondibili lentiggini la rendono bellissima: una dea.

Vanessa Incontrada pubblica uno scatto meraviglioso. Eccola mentre osserva sognante fuori dal finestrino. “Quante cose si osservano mentre sei in macchina, vero?” scrive per corredare il post.

E i fan le danno ragione, approfittando anche per commentare la sua ineguagliabile bellezza. La showgirl spagnola è sempre più bella e gode di una splendida forma: gli anni sembrano non passare per la storica conduttrice di Zelig.

E anzi, con il passare del tempo, l’Incontrada acquista sempre più fascino. La sensualità delle sue forme rotonde accompagnate da quel sorriso travolgente sono un mix perfetto di bellezza e simpatia.

Vanessa Incontrada: impossibile non amarla