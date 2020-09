Elisabetta Canalis, look sensuale in uno sfondo magnifico – FOTO

Elisabetta Canalis sfoggia un look pazzesco in un paesaggio incontaminato, il risultato è altamente suggestivo.

Treccine alla francese – una delle principali mode di questa estate – vestito rosa dalle tonalità decise che rendono questo capo d’abbigliamento sexy. Uno spacco vertiginoso che rischiano di far vedere tutto. La Canalis è da sempre un tributo di sensualità e femminilità e questo i numerosi follower ne sono consapevoli, soprattutto per chi la segue dagli esordi, quando la bellissima Canalis si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5; insieme a Maddalena Corvaglia erano le Veline del Tg satirico per eccellenza; Striscia la Notizia.

Elisabetta Canalis, nuova vita targata U.S.A.

A dare un tocco in più alla foto è il paesaggio che l’ex velina ha scelto per immortalare questo momento: l’assoluta bellezza della natura incontaminata americana. La Canalis infatti si trova a Little Tuscany, Palm Springs. L’ex velina vive ormai in America da tanto tempo; sposata dal 2014 con il chirurgo italo-americano Brian Perri e mamma di Skyler Eva, la Canalis dedica moltissime attenzioni alla sua famiglia, come si evince anche dai social. Lo scorso 12 settembre la Canalis ha spento infatti 42 candeline. Party a sorpresa con gli amici e poi festeggiamenti in famiglia. Lei stessa scrive sui social “Compleanno pieno di amore…e di torte.” condividendo le foto della festa insieme alla famiglia che la riempiono di coccole e baci. Non potrebbe desiderare altro.

Sebbene l’ex velina abbia comunque messo radici in America ed apprezza la sua vita americana in quanto semplice e tranquillità, in una recente intervista ha comunque dichiarato che fra 10 anni tornerà a vivere in Italia.

