Ci sono delle schede telefoniche che oggi hanno assunto un valore altissimo per i collezionisti. Gettonatissime negli anni ’90, ora sono degli oggetti rari.

Chi ha almeno 30-35 anni ricorderà con nostalgia le estati al mare o anche in montagna passate a setacciare le vecchie cabine alla ricerca delle schede telefoniche. Si tratta di carte prepagate da diversi tagli di valore che venivano utilizzate per sopperire alla mancanza degli odierni telefoni cellulari e smartphone.

Allora un telefonino era un qualcosa di assai poco diffuso e che in pochi avrebbero immaginato potesse divenire un dispositivo così indispensabile e diffuso su larga scala. Le vecchie schede telefoniche della Telecom erano molto belle e presentavano le più disparate situazioni. C’era la linea dedicata alle figurine dei calciatori, tanto per fare un esempio, con i vari Edmundo, Davids, Zago, Ganz. Nel tempo le schede sono divenute degli oggetti da collezione per chi fa dell’accumulare oggetti con serialità una vera e propria professione. Ben altra cosa rispetto al semplice raccattare che tanti di noi hanno fatto da ragazzini. Oggi alcune di quelle schede possono valere una vera e propria fortuna.

Schede telefoniche, quali sono quelle che valgono di più

Alcune si trovano sulle bancarelle nelle fiere e dai rigattieri, che spesse volte non si rendono conto di quale sia il loro reale valore. Tra le più preziose annoveriamo tutte quelle con tiratura limitata, consultabile con l’apposita dicitura in basso a destra su uno dei due lati. Chiaramente devono essere intatte od in uno stato di conservazione buono. Tra le più ricercate figurano poi quelle che presentano sia il logo della vecchia Sip che di Telecom, con un passaggio di denominazione consumato nell’arco di breve tempo tra le due società (che in fondo erano la stessa cosa, n.d.r.). Altrettanto rare possono essere le schede ‘celebrative’, realizzate per omaggiare determinati personaggi o situazioni.

C’è la scheda che raffigura la Torre di Pisa, o quelle della linea dedicata ad Italia ’90 o alle Olimpiadi di Atlanta ’96. E poi quelle realizzate tra il 1977 ed il 1981, le primissime in circolazione nel nostro Paese da Sida ed Urmet. Se le avete in casa tenetevele strette, oppure vendetele a peso d’oro, nell’ordine di almeno 2mila euro a salire.

