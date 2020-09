Meravigliosa più che mai, Carolina Stramare si mostra così sul suo profilo Instagram. Gli ammiratori di Miss Italia 2019 sono in totale visibilio per lei.

Visualizza questo post su Instagram Settembre Un post condiviso da 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 (@carolinastramare_) in data: 17 Set 2020 alle ore 3:16 PDT

È trascorso un anno da quando Carolina Stramare è diventata la più bella tra le più belle. La splendida ligure originaria di Genova conserva da allora il titolo di Miss Italia, in attesa che venga disputata la prossima edizione. Come noto, le note problematiche legate alla epidemia da Coronavirus ha rallentato tantissime attività, e lo stesso vale anche per gli eventi sportivi e del mondo dello spettacolo.

Nel frattempo la Stramare si mostra in tutta la sua bellezza sul suo profilo personale Instagram. La bellissima mora si fa vedere in giro per Milano, mentre passeggia davanti al Duomo. Vestita di tutto punto con estrema eleganza, il suo incedere fa risplendere gli occhi di chi la ammira. Lei è più che bella, una favola, una bellezza assoluta. Ed i fans non fanno altro che ricoprirla di complimenti. La ragazza colpisce non solo per la sua indescrivibile avvenenza ma anche per la capacità di sapere trasmettere delicatezza e purezza.

Carolina Stramare, la più bella che ci sia