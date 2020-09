Beautiful, anticipazioni puntata 21 settembre: Liam è vicino alla soluzione

Beautiful, anticipazioni: Liam è ad un passo dal risolvere l’enigma. Al massimo della tensione, fa una confessione a Steffy e tutto comincia a quadrare.

Thomas è al massimo della follia: rimasto solo in camera dopo che Hope lo ha rifiutato, il giovane Forrester rimugina tra sé e sé sul loro futuro insieme. Nel frattempo Hope ha cercato confronto in Liam. L’ex marito ha ammesso di amarla ancora e l’ha pregata di “resistere a Thomas”, in vista di un fantomatico momento in cui le carte si sveleranno e loro potranno tornare insieme. Neanche lui sa bene di cosa sta parlando: sa solo che Thomas nasconde un segreto e che la soluzione dell’enigma potrebbe significare un nuovo inizio per lui ed Hope. Nel frattempo la situazione si complica.

Beautiful, anticipazioni: la situazione sta per esplodere

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Wyatt sta continuando a fare pressioni su Flo per scoprire cosa gli sta nascondendo. La ragazza ha involontariamente ammesso di non aver mai avuto figli e questo ha insospettito Wyatt, già messo in allerta dal fratello Liam. Nel frattempo Liam si apre con Steffy, rivelandole di aver sentito Thomas parlare di un segreto che riguarda Hope. Il giovane Spencer è sempre più vicino alla soluzione dell’enigma.

Sempre dalle anticipazioni americane sappiamo che Thomas sgriderà Douglas, salvo poi pentirsene. Il bambino conosce il segreto riguardo alla vera identità di Phoebe e potrebbe rappresentare una potenziale minaccia per la stabilità del suo rapporto con Hope.

