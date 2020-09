Giorgia Rossi a bordo piscina li fa sognare tutti , che fisico – FOTO

Giorgia Rossi condivide con i suoi follower di Instagram un suo scatto a bordo piscina; tantissimi a gradire la bellissima giornalista. Fisico da urlo.

Giorgia Rossi, stupenda come sempre. A bordo piscina con un outfit di classe e sexy; costume intero dalle tinte scure – nero – in cui il bianco funge da contrasto ed evidenzia il punto vita oltre al dettaglio – il fiocchetto – sulla nuca. Occhiali neri e capelli raccolti. Nonostante il viso sia parzialmente coperto dalla lente, la Rossi mostra una bellezza acqua e sapone che la rende perfetta per l’occasione. Una piscina poco frequentata, si gode dei momenti di relax. Vacanze italiane per la giornalista che si gusta infatti gli ultimi giorni di riposo, in Toscana.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | la pettinatura che sconvolge Instagram | FOTO

Countdown per Giorgia Rossi

Nell’ultimo post che ha condiviso con i suoi follower, la bellissima giornalista ha scritto -2, ovviamente si riferisce al rientro sulle reti Mediaset; domenica sera pronta con il suo Pressing Serie A.

Appuntamento quindi previsto per domenica 20 settembre, su Italia 1 in seconda serata. Alessio Tacchinardi e Stefano Sorrentino saranno presenti che commenteranno l’avvio del campionato. Insieme a loro, anche Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

Giorgia Rossi insieme ai suoi opinionisti e agli ospiti commenteranno la prima giornata di campionato, quindi risultati, goal, eventuale irregolarità e verranno fornite delle chicche di Calciomercato.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

La Rossi è felice del rientro a lavoro, infatti accanto al countdown la stessa ha aggiunto un cuoricino arancione. E’ noto a tutti ormai come per Giorgia Rossi lavorare nel mondo del calcio sia una passione che coltiva da sempre e questo riesce a trasmetterlo nei suoi programmi, fin dagli esordi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.