Il Paradiso Delle Signore, clamoroso abbandono: attrice lascia la serie. Stiamo parlando di Alessia Debandi, uno dei personaggi più amati della soap che va in onda su Rai Uno

Dopo la lunga pausa a causa del coronavirus, Il Paradiso delle Signore è ufficialmente tornato, con nuovi episodi e tante nuove vicende. Un cast pieno di giovani scoperte, che interpretano personaggi ai quali i telespettatori si sono molto affezionati dalla primissima stagione. Purtroppo, però, i fans dovranno fare i conti con un addio: un personaggio molto amato sta per lasciare la serie.

Il Paradiso Delle Signore, addio ad Angela, la sorella di Marcello

Si tratta di Alessia Debandi, che nella serie interpreta la dolcissima Angela. La sorella minore di Marcello decide di trasferirsi in Australia per vivere insieme ai genitori adottivi del figlio Matteo. Nella vita reale, Alessia ha solo 22 anni e, nonostante interpreti un personaggio molto amato, gli autori hanno deciso di portare la sua storia a capolinea. L’addio di Angela non creerà problemi al futuro di suo fratello, anzi: Marcello prenderà ancora più spazio nella serie, per la gioia dei suoi fans. Il giovane barista però dovrà fare i conti con alcuni fantasmi del suo passato, e intanto cercherà di riconquistare la dolce Roberta.

