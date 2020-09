Gianni Morandi, la rivelazione di Barbara Cola spiazza tutti. Il loro duetto ha fatto sognare generazioni e generazioni: andiamo a vedere qualche retroscena sul loro duetto

Gianni Morandi, in una delle sue celebri canzoni, In Amore, duettava con Barbara Cola. Nel 1995 hanno sfiorato la vittoria a Sanremo, e anche se non sono riusciti a vincere con il loro fantastico duetto, è stato comunque utile per lanciare la carriera di Barbara da solista. Dopo 25 anni Barbara Cola, da stasera in poi, farà parte del cast di Tale e Quale Show. E proprio in questa occasione ha approfittato per svelare un segreto su Morandi.

Oramai 50enne, ha deciso di rimettersi in gioco. Sempre con la musica, ma per imitare. Stasera esordirà a Tale e Quale Show e, poco prima dell’inizio del programma, ha rivelato qualcosa su Gianni Morandi. Ha raccontato che tra loro non c’è stato del tenero come in molti avevano pensato. A proposito della sua vita privata, non è mai stata sposata e non ha avuto figli. Non ha mai provato il desiderio di diventare madre. E, tornando a Gianni, ha detto: “Un artista lo so imitare. Proprio Morandi, anche se a lui non l’ho mai confessato”.

