Tomaso Trussardi, il dramma che ha dentro raccontato a Verissimo

Tomaso Trussardi si apre a Verissimo, raccontando i due lutti che gli hanno sconvolto la vita. “Poi è arrivata Michelle”.

Verissimo, anticipazioni dalla puntata di domani sabato 18 settembre. Tomaso Trussardi si apre con Silvia Toffanin riguardo a due gravi lutti che hanno segnato la sua giovinezza. Il padre Nicola e poi il fratello, morto a soli 27 anni: due gravi perdite che lo hanno fatto sentire per molto tempo solo al mondo.

“Mio padre se ne è andato che avevo solo 15 anni” racconta il giovane imprenditore. “Era un instancabile lavoratore. Mi ha insegnato la totale adesione al lavoro, a porsi degli obiettivi e a portarli avanti”.

Quanto al fratello, morto in giovane età, Trussardi ammette che stava ancora imparando a conoscerlo. “È stato un colpo ancora più forte. Con lui stavo costruendo anche un rapporto di amicizia”. Poi confida che, nonostante gli sforzi, certe ferite non potranno mai rimarginarsi davvero.

Tomaso Trussardi su Michelle: “Oggi sono un uomo felice”

Per sua stessa ammissione, la vita di Tomaso Trussardi non è stata tutta rose e fiori. Nondimeno, un incontro fortuito gli ha stravolto l’esistenza. Trussardi e Michelle Hunziker si sono incontrati casualmente alcuni anni fa, ognuno con la sua difficile storia da raccontare, e in questa condivisione di esperienze hanno trovato una base comune sulla quale è fiorita una bellissima storia d’amore.

“Con Michelle si è creata fin da subito una connessione profonda“ spiega Trussardi, che in breve rivive la loro prima frequentazione, il matrimonio e la nascita delle due figlie. “Oggi sono un uomo felice” ammette.

