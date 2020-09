Coronavirus, il bollettino del 18 settembre: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, venerdì 18 settembre, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

IN AGGIORNAMENTO

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di giovedì 17 settembre

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha comunicato che i casi di contagio erano 293.025. In aumento anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 41.413 ed i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in totale 212. Il numero delle persone guarite era salito a 215.954. Il bilancio totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza raggiungeva le 35.658 unità.

La Regione Sicilia, si leggeva nelle note, comunicava che dei 96 nuovi casi positivi, 2 erano migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa. La Calabria informava che dei 16 nuovi casi positivi, 3 erano migranti. Infine la Regione Abruzzo sottraeva 2 casi dei giorni passati, in quanto già in carico ad altre Regioni.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di mercoledì 16 settembre

Stando ai dati del Ministero della Salute, i casi di contagio nella giornata di mercoledì erano saliti a 291.442. Di questi risultavano essere attualmente positivi 40.532 soggetti. Salivano anche i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva in totale 207. Il numero dei guariti era salito a 215.265. Il bilancio totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza era giunto a 35.645.

La Regione Calabria, si leggeva nelle note, segnalava che dei 19 nuovi casi positivi, 8 erano migranti. La Valle D’Aosta, invece, comunicava che martedì, 15 settembre, per errore erano stati inseriti 131 casi da screening anziché 130, dato ieri aggiornato correttamente.

Covid-19, Walter Ricciardi: “In Italia non bisogna abbassare la guardia”

“Nel nostro Paese non si è tornati ai casi di contagio da Covid-19 del mese di marzo, ma bisogna stare attenti e non abbassare la guardia perché il virus si sta trasmettendo dai giovani ai più grandi e i ricoveri sono in aumento anche in Italia“. Queste le parole, in merito al nuovo aumento dei casi di contagio in Italia, di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, durante un’intervista alla redazione de La Stampa. L’esperto ha proseguito che è fondamentale rispettare le norme anti contagio che prevedono, l’igiene delle mani, l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale. Inoltre, secondo Ricciardi, è importante anche scaricare l’app Immuni, che consente di aiutare le autorità sanitarie, le quali stanno facendo un grande sforzo per monitorare e contenere i focolai, sempre più numerosi.

Il consigliere del ministro si è poi soffermato sulla vaccinazione antinfluenzale, la cui campagna scongiurerà confusione e panico quando si presenteranno i primi sintomi dell’influenza, come tosse e raffreddore. Per queste ragioni, secondo Ricciardi, sarebbe importante, come avviene già in altri Paesi, estendere la possibilità di fare vaccini anche ad infermieri e farmacisti. In merito a quello contro il Covid-19, l’esperto ha spiegato a La Stampa: “Quello di Oxford, opzionato dall’Italia, potrebbe arrivare già a novembre, ma richiede anche un richiamo. Quindi dovremo vedercela con il coronavirus almeno per tutto il prossimo anno“.

Covid-19, focolaio nel carcere di Palermo: 23 agenti di polizia penitenziaria positivi

Nuovo focolaio da Covid-19 in Sicilia. Nel Nucleo traduzioni del carcere Pagliarelli di Palermo 23 agenti di polizia penitenziaria, che si occupano del trasferimento dei detenuti dal triage del penitenziario al Tribunale, sono risultati positivi al coronavirus. All’esito del tampone, come riferisce la stampa locale e la redazione di Fanpage, le autorità sanitarie hanno disposto l’isolamento domiciliare per altri 130 poliziotti che potrebbero essere venuti a contatto con i soggetti positivi. Questi, insieme ad altri contatti stretti dei 23 agenti positivi, verranno sottoposti al test nei prossimi giorni, circostanza, che, dunque, potrebbe portare ad un aumento dei numeri.

Uno dei casi di positività al virus riguarderebbe un agente del carcere Ucciardone di Palermo che nei giorni scorsi avrebbe incontrato i colleghi dell’altro penitenziario dove si è sviluppato il focolaio.

