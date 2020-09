Mara Venier e la lite con Francesca Manzini: tutti i retroscena

Tutto è bene quel che finisce bene. Tra i concorrenti di Tale e Quale Show, oggi 18 settembre 2018 andrà in onda la prima puntata che vedrà anche lei tra i protagonisti. E non solo lei. Numerosi attori come Sergio Muniz e Francesco Paolantoni. Anche i cantanti Virginio e Pago, reduce dal Grande Fratello Vip e da Temptation Island con la sua ex Serena. L’attore Luca Ward, la conduttrice Carolina Rey e la showgirl Carmen Russo. Ma non solo. Anche Giulia Sol insieme alla cantante Barbara Cola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.