Tommaso Zorzi lancia la bomba: “Lui? Lo conosco, è stato con Gabriel Garko”. Nella casa del Grande Fratello l’influencer ha rivelato qualcosa di molto privato sull’attore

“Il segreto di Pulcinella” ci scherzano su un po’ di utenti su Twitter, che da tanto tempo avevano capito tutto. Eppure adesso abbiamo la conferma ufficiale, considerando che non è mai arrivata da nessuno dei due. Si tratta di Gabriel Garko e Gabriele Rossi: i due, che hanno recitato insieme in alcune fiction, negli ultimi anni sono stati sempre più vicini. In molti pensavano fosse una semplice amicizia, ma c’era chi aveva già capito: si trattava di qualcosa in più. E Tommaso Zorzi, nella casa del Grande Fratello, ha deciso di sganciare la bomba sul loro conto.

Tommaso Zorzi nella casa: “Gabriele Rossi mi ha detto che…”

“Gabriele Rossi mi ha detto di essere stato con Gabriel Garko” così, secco e diretto. A casa hanno sentito subito. La frase è diventata subito virale e ha fatto il giro del web. In molti ci hanno scherzato su dicendo che si sapeva, che era palese. C’è chi invece si è arrabbiato con l’influencer per aver fatto outing ai due attori: “Che vipera!” commenta qualcuno.

Stasera in puntata verrà affrontato questo discorso o la regia cercherà di censurare il più possibile quanto dichiarato? Intanto internet è impazzito: tutti stanno commentando quanto accaduto, esprimendo il proprio parere in merito. Voi avevate capito qualcosa?