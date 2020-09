Vite al limite. Janine Mueller, 308 kg. “Voglio solo ballare”

Vite al Limite. La trasmissione in onda sul canale 31, Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Janine

Protagonista della terza puntata della sesta stagione di Vite al Limite è Janine Mueller, 53 anni, proveniente dalla città di Seattle, peso iniziale di 308 kg.

Come ogni altro paziente apparso in My 600-lb Life (titolo originale della trasmissione), anche lei ha lottato per tenere il passo con il dottor Younan Nowzaradan, chirurgo bariatrico noto per il suo programma fatto da dieta rigorosa e routine di esercizi.

Visualizza questo post su Instagram : 23 Feb 2020 alle ore 11:13 PST

Tuttavia, Janine si è rivelata una delle poche persone del cast che ha lavorato duramente per attenersi alle direttive del medico. Ha perso circa 50 kg da sola ma non era ancora abbastanza per metterla in lista per l’intervento di bypass gastrico.

Leggi anche >>> VITE AL LIMITE. LEE SUTTON E RENA KISER, 600 KG IN 2 “NON RIUSCIAMO A FARE L’AMORE”

Vite al Limite. Janine: “Mai darsi per vinti”