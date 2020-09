Alessia Marcuzzi rivela tutto su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Quest’estate si è parlato di un flirt tra la conduttrice e il ballerino, a Verissimo lei ha rotto il silenzio

Alessia Marcuzzi è andata a Verissimo per parlare di questa sua seconda avventura con Temptation Island Nip. Dopo la prima edizione dello scorso anno, è stata riconfermata e di questo lei n’è stata molto felice. Ha rivelato ai microfoni di Silvia Toffanin che preferisce molto di più condurre questa edizione perché le persone che non sono famose non hanno la percezione delle telecamere e sono molto più spontanee e naturali.

Alessia Marcuzzi racconta a Verissimo quanto accaduto del famoso “flirt” con Stefano De Martino

Oggi sarà proprio in studio da Silvia e avrà modo di parlare un po’ di questa sua esperienza a Temptation, ma Silvia ha approfittato anche per chiederle di ciò di cui si è discusso per tutta l’estate: del suo flirt con Stefano De Martino. Lei ha ovviamente negato e ha detto che questa situazione l’ha fatta davvero stare male, perché sono state dette cose veramente brutte sul conto suo e di Stefano e senza alcun motivo apparente. Perlomeno, a Verissimo ha avuto modo finalmente modo di rompere il silenzio su questa questione che l’ha tenuta sotto ai riflettori per tutta l’estate.

Tra lei e Stefano non c’è altro che una bellissima amicizia.