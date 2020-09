Il concerto di Elisa a Vicenza simboleggia la speranza e la voglia di superare le enormi difficoltà e sofferenze del 2020. La cantante incanta sul palco.

Si è esibita a Vicenza, Elisa. La cantante friulana come sempre piace per le sue capacità canore ed anche per la profondità espressa nei suoi testi. In questo anno molto difficile finalmente ecco possibile una performance dal vivo, con la 42enne originaria di Trieste che ha incantato la città berica in piazza dei Signori.

L’esibizione della vincitrice del Festival di Sanremo 2001 ha fatto registrare il completo sold out. Un pienone più che meritato e che ha suscitato grande emozione nella diretta interessata. E questa sua esibizione riveste quindi un significato davvero molto importante. Il 2020 ha visto impelagare la epidemia da Coronavirus, per colpa della quale molti concerti ed eventi dal vivo hanno visto il dovere sottostare ad uno stop improvviso.

Elisa, Vicenza incantata: è un successo enorme