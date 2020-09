Polpetta killer, ottantenne muore nelle Marche

Tragedia nelle Marche, dove un’ottantenne è morta soffocata da una polpetta. Carabinieri al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Ennesima tragedia nel Maceratese, dove un’ottantenne residente a Castelraimondo è stata trovata morta nel proprio appartamento. La donna, residente al secondo piano di un palazzo in Via XX Settembre, abitava da sola e secondo i vicini era perfettamente autosufficiente. A dare l’allarme sono stati proprio alcuni vicini che, non ricevendo risposta dall’anziana signora, hanno allertato il 118 di Matelica. All’arrivo dei soccorsi, tuttavia, per la donna non c’era più niente da fare. I paramedici hanno trovato il corpo riverso a terra, a faccia in giù, il volto ed il pavimento sporchi di sangue.

Ottantenne soffocata da una polpetta, il paese è sotto shock

Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri di Castelraimondo, la donna sarebbe morta soffocata da una polpetta mentre mangiava. Nel tentativo di chiamare aiuto sarebbe poi inciampata, finendo faccia a terra e battendo il naso, il che spiegherebbe le tracce di sangue trovate sul viso. Gli operatori dell’emergenza sanitaria hanno accertato che il decesso era già avvenuto da diverse ore prima del loro arrivo.

L’intera comunità di Castelraimondo (Macerata) è sotto shock per la scomparsa della donna, da molti conosciuta e stimata. I soccorritori del 118 hanno trasportato la salma all’Ospedale di Camerino per effettuare i dovuti accertamenti riguardo le circostanze della morte. Il corpo è stato poi restituito ai familiari. Il funerale si è tenuto oggi 19 settembre alle 10.30 nella Chiesa della Sacra Famiglia a Castelraimondo.

