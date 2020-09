Aggressione di gruppo su due giovani per un bacio gay- FOTO

Due giovani sono stati aggrediti per un bacio gay. L’aggressione è avvenuta di gruppo, ferito anche l’amico della coppia.

Padova, una coppia gay viene aggredita tra le strade della città semplicemente per un bacio. Il branco era composto sei persone, quattro ragazzi e due ragazze. Ferito anche l’amico che ha tentato di difendere gli amici, 6 aggressori contro 3 gli aggrediti che hanno subito sporto denuncia. La reazione della coppia sui social: “Eʼ giunto il momento di dire basta”.

Era una giornata piacevole per la coppia che mano nella mano si godeva una passeggiata notturna tra le vie di Padova; gli aggrediti sono un 21enne di Mestre ed un ragazzo di 26 anni di Padova. Il bacio affettuoso scambiato dalla coppia ha suscitato ira nel branco che ha aggredito la coppia. L’amico che ha tentato di difenderli ha ricevuto un bicchiere di vetro in testa e quindi si è reso necessario l’intervento del Pronto Soccorso che l’hanno sottoposto alle cure ed è stato refertato.

Aggressione per un bacio gay, proseguono le indagini

In molti si sono mobilitati per la ricostruzione del caso e punire il branco che ha cagionato danno alla coppia. Subito l’intervento dei Vigili Urbani che sono giunti sul posto per verificare i fatti che si sono verificati, si è richiesto altresì l’intervento degli investigatori, impegnati a visionare ogni filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza presenti nel centro della città. Lo scopo è quello di ricostruire le dinamiche dei fatti – già sentiti ovviamente gli aggrediti che hanno fornito la loro versione di quanto accaduto – e trovare altresì i colpevoli di quest’azione ripugnante.

La coppia vittima dell’agguato ha voluto raccontare tale episodio sui social: “E’ giunto il momento di dire basta””Abbiamo deciso di raccontare quello che è avvenuto perché siamo stanchi di dover far fronte a episodi omofobi. Vogliamo fare in modo che queste manifestazioni di odio e discriminazione non ci siano più”

