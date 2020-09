La rivelazione choc di Maurizio Costanzo su Vanessa Incontrada

Maurizio Costanzo, parlando di Vanessa Incontrada sull’ultimo numero del settimanale Nuovo l’ha difesa per il suo nuovo aspetto fisico, “La perfezione non esiste”

La bellissima Vanessa Incontrada in questi anni ha conquistato il pubblico da casa con la sua solarità e naturalezza nel porsi come donna e conduttrice nel guidare programmi di spicco nel mondo della musica e non solo. Negli anni l’abbiamo vista impegnata su diversi fronti, sia da un punto di vista della recitazione che per quanto riguarda la conduzione di programmi di grande successo, primo fra tutti Zelig, ma Vanessa Incontrada è sempre stata impegnata anche sul fronte della musica.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | la pettinatura che sconvolge Instagram | FOTO

Vanessa però è stata presa di mira ultimamente per il suo aspetto fisico non più magrissimo come l’abbiamo conosciuta agli esordi, ma pur sempre sensuale e armonica, una delle donne più cercate e apprezzate del panorama nazionale per competenza e professionalità.

Per questo è intervenuto a suo sostegno Maurizio Costanzo con una dichiarazione sul settimanale Nuovo, che ha ricevuto molto apprezzamento da parte dei fan: “Possibile che la gente sia così superficiale e non apprezzi le persone per quello che sono?”. E ancora: “Queste accuse l’hanno fatta sentire per un po’ non ‘degna’ di far parte del mondo dello spettacolo…Quella sofferenza l’ha resa più forte, diventando un esempio per tutte le donne…”.

Costanza: “Vanessa è portatrice sana di un messaggio dal valore importantissimo”