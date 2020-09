Spose bambine, un caso in Italia. Le parole shock della giovane.

A Viareggio un caso di sposa bambina: il padre costringe la giovane a sposare un uomo molto più grande di lei. Le parole disperate della giovane

Il fenomeno delle spose bambine è più diffuso di quanto si creda. Uomini anziani che comprano bambine per poi sposarle. Anche in Italia si assistono a casi del genere: di recente a Viareggio un caso di sposa bambina che non è passato inosservato. La ragazzina di 15anni era stata promessa ad un uomo di 50 anni, ma l’adolescente si ribella e chiama le Forze dell’Ordine: “Aiuto mio padre vuol farmi sposare un 50enne ed è diventato violento”.

La ragazzina si è ribellata al volere del padre padrone e adesso si teme per la sua incolumità. Era proprio il genitore a voler combinare questo matrimonio. L’uomo infatti originario del Pakistan voleva portare avanti questa dubbia usanza. L’uomo non ha considerato che in Italia queste pratiche non sono consentite dalla legge.

LEGGI ANCHE -> Covid-19, Ippolito: “Decrescita? Solo rispettando le misure anti-contagio”

Spose bambine, ennesimo caso di padre padrone

Ecco perché alla chiamata di aiuto della ragazza, sono scattati i provvedimenti. Il padre è stato allontanato dalla casa familiare. La Polizia infatti una volta recatasi verso l’abitazione della famiglia ha trovato tutto in disordine, come se ci fosse stata una violenta lite padre-figlia. La quindicenne non era l’unica figlia della coppia, ma ha una sorellina di 8 anni. Stesso iter previsto per la figlia minore; pare infatti che la bambina fosse in lista d’attesa, sperando che un uomo anziano decidesse di sposarla. La madre non si esprimeva, plagiata dal marito.

LEGGI ANCHE -> Covid-19, Bassetti: “Quanto accaduto a marzo non succederà mai più”

Ma la ragazzina ha raccontato tutto: anche di una lite che ha sfiorato la tragedia; il padre aveva preso un coltello dopo i continui rifiuti della ragazzina di sposarsi, è intervenuta la madre per difendere la figlia ed avrebbe riportato infatti diverse ferite.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.