Chiara Ferragni, abito stretto e gambe lunghe: toglie il fiato – FOTO

Chiara Ferragni, abito stretto e gambe lunghe: toglie il fiato. L’imprenditrice digitale ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Chiara Ferragni è semplicemente di una bellezza mozzafiato, nell’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram. Con addosso un abito rosa della sua collezione, gambe lunghissime e sguardo seducente. Strano pensare che abbia 33 anni, perché sembra davvero una ragazzina e tutti sono pazzi di lei. Più gli anni passano, più diventa di una bellezza sconvolgente e i suoi fans non perdono mai occasione per farglielo notare.

Chiara quest’estate ha dato un bellissimo esempio, facendo insieme al marito Fedez, il figlio Leone e la sua famiglia, delle vacanze prettamente italiane. Ha visto tantissimi posti meravigliosi del nostro Paese, e in ogni posto dove andava pubblicava foto per far vedere quanto siamo fortunati a vivere in quello che è senza dubbio il Paese più bello del mondo. L’anniversario di matrimonio, invece, che è ricaduto ad inizio settembre, lo hanno trascorso nella città eterna. Roma è stata la cornice perfetta per festeggiare i loro primi due anni di matrimonio.

Al momento, Chiara e Fedez sono tornati a casa e si stanno godendo delle giornate insieme al loro bambino, pubblicando foto e storie su Instagram in cui giocano insieme e guardando la televisione. I due sono sicuramente una delle coppie più amate, insieme a Leone rappresentano una delle famiglie più belle.