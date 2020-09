Maria Pedraza, da “la casa di carta” mostra stacco e slip da brividi-FOTO

Maria Pedraza alla presentazione del nuovo film è una bomba sexy, in un abito trasparente nero

La bella attrice della Casa di Carta, Maria Pedraza ieri sera ha partecipato alla prima per il nuovo film in uscita El Verano Que Vivimos. La giovane ha condiviso uno scatto dell’abito che indossava ed è una meraviglia. L’abito nero formato da un body e da uno strato trasparente che fa intravedere le bellissime gambe dell’attrice. I capelli raccolti indietro in una coda alta, folta e lunga. Gli occhi truccati con un ombretto scuro e brillante, è veramente bellissima. L’uscita del film nelle sale è prevista per il 6 novembre in Spagna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Questo ragazzo oggi è tra gli chef più famosi e amati. Lo riconoscete?

Il nuovo film di Maria Pedraza, El Verano Que Vivimos e il suo amore

Visualizza questo post su Instagram 🐥 Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_) in data: 2 Lug 2020 alle ore 7:51 PDT

Il nuovo film in uscita della bella protagonista della Casa di Carta ed Elite, due delle serie che hanno avuto più successo in assoluto su Netflix, si intitola EL Verano Que Vivimos. Il film è un dramma romantico, parla di una storia d’amore ispirata ad una storia vera. Il regista è Carlos Sedes e il distributore è la Warner Bros. Nel cast spiccano altri nomi già noti della televisione, come Blanca Suarez famosa per aver interpretato l’amatissima serie di Netflix Le ragazze del centralino, El internado e molti altri successi. Come altri protagonisti c’è anche Javier Rey che ha recitato con Blanca Suarez in Quello che nascondono i tuoi occhi. Ed è stato protagonista anche di Velvet.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Marvel, arriva il trailer della prima, attesissima serie tv – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Nosotros @jaimelorentelo capturados por @pascuallaborda ❤️ Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_) in data: 25 Mag 2020 alle ore 12:59 PDT

La bella Pedraza è fidanzata con Jamie Lorente, protagonista insieme a lei in Elite. I due stanno insieme dal 2018. La 24enne è stata candidata ai Fénix Film Awards per la miglior attrice nelle serie tv. Sicuramente l’interpretazione di Marina in Elite e Alison Parker in La Casa di Carta hanno portato molta fortuna all’attrice spagnola, rendendola famosa in tutto il mondo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.