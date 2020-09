Rubano pistola nel seggio a finanziere dopo averlo narcotizzato

I ladri sono entrati attraverso una finestra nell’istituto Parisi-De Santis a Foggia. Rubati tre telefoni cellulari e un portafogli. Sigilli integri nelle sezioni

FOGGIA – Un militare della Guardia di Finanza in servizio al seggio elettorale Parisi-De Santis di Foggia ha subito il furto della pistola di ordinanza la scorsa notte, mentre era di vigilanza al seggio di via Marchese de Rosa.

Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, sembrerebbe che il finanziere sia stato narcotizzato. Il risveglio solo verso le 4 del mattino quando si è accorto di non avere più la pistola di ordinanza, una Beretta custodita nella fondina. Il militare ha dato immediatamente l’allarme.

Con il finanziere erano in servizio altri due militari della compagnia di Manfredonia che però non si sono accorti di nulla. I ladri sono entrati attraverso una finestra nell’istituto sede di seggio elettorale. Oltre alla pistola, i malviventi hanno portato via tre telefoni cellulari e un portafogli.

La Polizia di Foggia ha fatto sapere che “le sezioni non sono state violate in quanto i sigilli erano integri e null’altro era stato sottratto. Questa mattina i Presidenti delle sezioni interessate hanno regolarmente aperto i seggi per le votazioni”. Le indagini puntano a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e a individuarne gli autori.

