Sabrina Salerno si presenta in spiaggia con un costume bianco invisibile – FOTO

Sabrina Salerno, ultimo scatto al mare per salutare l’estate. Addosso quasi nulla e forme giunoniche in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Sevilla tiene un color especial. Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 17 Set 2020 alle ore 12:00 PDT

Siamo agli sgoccioli dell’estate, non solo dal punto di vista meteorologico. Anche su Instagram compaiono le ultime foto di una calda, caldissima estate, vissuta dalle dive del web. Sono molte le influencer e stars della rete che salutano nostalgicamente la bella stagione e ripensano a quello che è stato. Foto di bikini, sorrisi e giornate di relax passate soprattutto al mare che fanno capolino tra ritorni e nuovi inizi.

Tocca anche a Sabrina Salerno salutare l’estate 2020. La giunonica showgirl ha infiammato la rete come non mai in questa stagione che ormai è volta al termine. Indimenticabili sono i suoi bikini al cardiplasma, veramente troppo piccoli per contenere le sue forme abbondanti che in ogni foto hanno la meglio su tutto.

E non è stato diversamente anche per gli outfit estivi tra maglie, t-shirt e vestitini tutti uno più bollenti degli altri. E anche se Sabrina non è più al mare delizia i suoi followers con un altro scatto impareggiabile.

LEGGI ANCHE –> Claudia Ruggeri a letto: sguardo sognante e i fan immaginano tutto – Foto

Sabrina Salerno, ultimo scatto d’estate: si vede tutto