Chiara Francini, rossa più che mai e sguardo che incanta – FOTO

Chiara Francini bellezza al naturale: la sua classe ed eleganza lascia estasiato il web. Avvolta tra i fiori lancia un messaggio ai fans

Chiara Francini si attesta tra le dive dello spettacolo che spopolano su Instagram. La poliedrica artista non teme rivali sul palco come sulla rete. Bella, solare e soprattutto ecclettica sa come conquistare il suo pubblico con classe e disinvoltura.

Attrice, scrittrice, conduttrice televisiva ed editorialista dal 2007, anno in cui ha esordito in tv nella fiction Gente di mare 2, ad oggi non si mai fermata. Ha fatto mille cose e oggi si dice soddisfatta perché da diverso tempo ormai esplora e persegue le diverse fila del mondo dello spettacolo e della cultura. È così che ha creato un percorso originale e fuori dal comune, dai social network ai romanzi fino ad essere editorialista de La Stampa.

“Sono soddisfatta del mio percorso in questo momento – ha detto in una recente intervista – mostrare le mie sfumature, senza sovrastrutture, mi permette di avvicinarmi alle persone in maniera più intima ed empatica”.

Chiara Francini, bellezza naturale tra i fiori