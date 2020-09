Elenoire Casalegno ancora splendida in spiaggia: la showgirl e conduttrice tv si regala ancora sprazzi di sole in costume, gambe da urlo

Sin da giovanissima, abbiamo imparato a conoscerla come soubrette, attrice e conduttrice televisiva. Fin da metà anni ’90 è ormai una presenza fissa della nostra televisione, contraddistinguendosi da sempre per la sua verve, la sua simpatia e la sua carica seducente. Parliamo di Elenoire Casalegno, che ancora oggi, a 44 anni, ha un aspetto molto più giovanile di quanto non tradisca la sua carta d’identità . Un personaggio davvero eclettico, Elenoire, che ha saputo spaziare nel corso della sua carriera attraverso vari generi di intrattenimento. In tv, ha spaziato tra programmi musicali, sportivi, generalisti, culinari. Si è data da fare anche nel mondo del teatro. Diventata anche opinionista apprezzata e passata alla storia anche per la sua apparizione nella prima edizione del Grande Fratello Vip, dallo scorso anno conduce il programma ‘Vite da Copertina’ insieme al costumista Giovanni Ciacci.

Elenoire Casalegno, le gambe sono uno spettacolo