Adua Del Vesco sgancia la bomba: “Non è stato suicidio” e la regia stacca la diretta. Al Grande Fratello continua il caso Ares Gate, che vede coinvolti tantissimi personaggi famosi

Quest’anno al Grande Fratello Vip è scoppiata una bomba, e a sganciarla sono stati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Durante il loro confronto di venerdì notte, sono venute fuori cose che vanno al di là della loro storia d’amore. Infatti pare che i due siano stati vittima di una setta, una cosa molto grave e che ha visto il suicidio di Teodosio Lisolo lo scorso anno, il 9 di gennaio. I due inquilini erano molto legati allo sceneggiatore, che come loro pare che fosse vittima di questa famosa setta, e di un uomo che era a capo di tutto e che muoveva i loro fili. Alla fine Adua e Massimiliano sono riusciti a tirarsene fuori, ma solo dopo il suicidio di Teodosio: lì hanno capito che avrebbero fatto la stessa fine.

Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco sgancia la bomba mentre si prepara il caffè: “Non è stato suicidio” e la regia stacca subito la diretta

Oggi dopo il pranzo i due sono tornati sull’argomento, e lei ha raccontato di aver visto il fratello di Teodosio un po’ di tempo fa. “Lui è entrato nel ristorante, aveva i vestiti di Teo addosso, mi ha fatto impressione. Erano così uguali” ha raccontato, poi Massimiliano ha chiesto: “Chissà cos’è successo? Prima, intendo. Come ci è arrivato, a quello. Se ci sono stati altri tentativi, dei sintomi, qualcosa. Sappiamo perché lo ha fatto, ma mi piacerebbe capire perché”. Lei a quel punto ha detto una frase molto forte: “Per me non è stato suicidio, è stato istigazione al suicidio”.

La regia, a questo punto, ha immediatamente staccato la diretta.