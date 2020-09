La splendida Lucia Javorcekova sa ogni volta come meravigliare ed incantare. Lei si toglie i vestiti di dosso, ma sempre con classe ed eleganza.

Visualizza questo post su Instagram 🕊 Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova) in data: 23 Set 2020 alle ore 12:53 PDT

È una cosa da non credere, Lucia Javorcekova. Lei è una modella di nazionalità slovacca che tempo fa si era fatta conoscere anche in Italia. Era il 2015 quando la bellissima venuta dal centro Europa prese parte ad una challenge sui social in Italia. E tutto questo le fruttò il soprannome alquanto eloquente di “Mozzarellona”.

LEGGI ANCHE –> Itziar Ituño | l’ispettrice Murillo de La Casa di Carta ci incanta | FOTO

Non è certo difficile capire il perché di questo nomignolo. Fatto sta che Lucia è molto più della classica belloccia che si spoglia sui social per ottenere visibilità . Certo, il suo profilo Instagram è pienissimo di scatti più che sensuali e di video dove lei appare con indosso solamente il minimo sindacale. Ed in realtà più di una volta capita di vederla anche del tutto priva di indumenti. Spesse volte girata di spalle a mostrare un lato b in bella vista.

LEGGI ANCHE –> Caroline Receveur | da ‘Ballando con le Stelle’ alla seduzione | FOTO