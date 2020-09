Ludovica Pagani e il Tik Tok dove si lecca una mano, da infarto – Video

Ludovica Pagani bella e provocante da impazzire, la biondissima influencer bergamasca si scatena con un video su Tik Tok

Ancora molto giovane, con i suoi soli 25 anni, ma si è già guadagnata una certa notorietà nel mondo dello spettacolo. Tra le influencer di Instagram è una delle più seguite, soprattutto dai giovanissimi, che la ammirano anche su Youtube. Ludovica Pagani, classe 1995, bergamasca, è uno dei volti in maggiore ascesa sui social network e non solo. Gli appassionati di calcio sono probabilmente coloro che la conoscono dalla prima ora, visto che Ludovica ha iniziato a diventare famosa con le sue apparizioni in video ironici su Youtube, specialmente con ‘Gli Autogol’, ma anche partecipando a trasmissioni e podcast televisivi e radiofonici sul tema. Una passione di base che non ha perso con il passare del tempo, tanto che ancora adesso sul suo profilo Instagram dedica in più di qualche occasione post al calcio, magari con pronostici o altro. Il tutto, ha fatto sì che in molti l’abbiano definita una sorta di antagonista di Diletta Leotta, che però lei ha spiegato di ammirare molto.

Ludovica Pagani, il video sensuale: un balletto da urlo