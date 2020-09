WhatsApp, come inviare foto e video che si autodistruggono

Gli utenti chiedono da tempo a WhatsApp la possibilità di inviare messaggi e file multimediali come foto, video e gif che si autodistruggono

Gli sviluppatori di WhatsApp non si fermano mai. I developer sono alla continua ricerca di soluzioni innovative per soddisfare le richieste che arrivano da moltissimi utenti in giro per il mondo. Tra le funzionalità più ricorrenti vi è la possibilità di inviare non solo messaggi, ma anche file multimediali a tempo. Stiamo parlando di una funzione che permetta di inviare foto e video che si autodistruggono su WhatsApp. Ebbene presto questa richiesta potrebbe essere soddisfatta.

Infatti in una versione beta dell’app di messaggistica istantanea è stata scoperta la funzione Expiring Media che sembra essere la più stretta “parente” degli Expiring Messages, trovati in una beta precedente, per la precisione, verso la fine dello scorso luglio. Va precisato che né l’una né l’altra feature sono a disposizione del grande pubblico. Quindi per il momento non esiste una versione stabile scaricabile tramite App Store, per iPhone, o Play Store, per gli smartphone con sistema operativo Android.

WhatsApp, come funzionano messaggi, foto, video e gif a tempo