Elettra Lamborghini si sposa, ma niente invito per la sorella: lei sgancia la bomba

Elettra Lamborghini, niente invito per la sorella Ginevra? Lei parla sui social. La più grande delle sorelle ha rivelato su Instagram che non andrà al matrimonio della sorella

Elettra Lamborghini non ha invitato sua sorella Ginevra al matrimonio? Nelle ultime ore è scoppiato il caso sorelle Lamborghini a causa di una storia su Instagram che ha pubblicato la più grande. Oramai siamo agli sgoccioli, manca veramente poco per il matrimonio di Elettra con il suo meraviglioso ragazzo e già si sono tenuti gli addii al celibato e nubilato. Lei ha festeggiato a Capri, insieme a tutti i suoi amici.

Elettra Lamborghini, Ginevra sgancia la bomba riguardo al matrimonio della sorella: “Non ci vado”

Ginevra sui social è molto attiva, e insieme ai followers ha deciso di fare un gioco. Loro le facevano domande, e lei rispondeva soltanto “sì” o “no”. Le hanno chiesto davvero di tutto e lei ha risposto durante la giornata, mentre faceva cose, beveva il caffè e si preparava per uscire. Proprio una di queste domande, che avrebbe dovuto avere una risposta retorica, ha spiazzato tutti. “Andrai al matrimonio di Elettra?”. La risposta è stata secca: “No”. Qui è scoppiato il putiferio. Cosa sarà successo? In molti hanno ipotizzato che fosse ironica: può mai mancare al matrimonio della sua sorellina? Eppure, c’è chi ci crede fermamente: era troppo seria nel video in cui ha risposto, per lasciare spazio ad ironia o ad uno scherzo.

Elettra avrà sicuramente modo di chiarire questa situazione. C’è stato l’invito e Ginevra ha un impegno, o c’è qualcosa che non va tra le due sorelle? C’è chi pensa anche alla prima ipotesi, ma in tanti non credono che sia così. Quale impegno può essere più importante di una sorella che si sposa?