Alessia Fabiani in una tuta intera arancione è uno spettacolo-FOTO

Alessia Fabiani in una tuta sexy arancione, scrive su Instagram una frase romantica sulle donne

La Fabiani in arancione è stupenda, ma quello che scrive nella didascalia è ancora più bello. “La donna è un firmamento ma se un uomo non sa leggerle dentro vede solo la notte”. La citazione è di Alda Merlini, la famosa poetessa e scrittrice italiana degli anni ’70-80. L’attrice è molto attiva sui social, infatti ha 203mila follower. I suoi contenuti variano da tik tok con i suoi figli, video mentre fa pilates che pare essere per lei una vera passione, moda e ovviamente i contenuti sul teatro che è il suo lavoro.

Alessia Fabiani vita privata e carriera

Visualizza questo post su Instagram Seguitemi su #tiktok Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_) in data: 20 Set 2020 alle ore 11:29 PDT

La Fabiani si avvicina al mondo della televisione con la sit-com Orazio, al fianco di Simona Izzo e Maurizio Costanzo. Nel 1994 inizia a lavorare nel mondo della moda con il concorso Bellissima di Mediaset che vince, guadagnandosi la conduzione di alcuni programmi sulla moda con Alberto Castagna. Nel 1997 è stata una delle letterate de Il gatto e la volpe condotto da Paolo Bonolis. Entra successivamente a far parte di Passaparola, programma con Gerry Scotti. Nel 2000 affianca Gerry Scotti nella conduzione di Bellissima d’Italia.

Tre anni dopo diventa la tronista di Uomini e Donne, dopo questa esperienza debutta come attrice di Teatro nel musical Finalmente mi sposo. Fa un calendario sexy per Maxim e uno per Controcampo. Partecipa come inviata e letterina per altri programmi noti. In seguito conduce con Massimo De Luca, Pressing Champions League e posa per un altro calendario Fapim. Partecipa poi al reality La fattoria, ma viene eliminata. Nel 2008 si è laureata in Scienza dei Beni culturali a Milano. Nel 2018 appare nel film di Paolo Sorrentino, Loro.

Visualizza questo post su Instagram Il mio futuro spettacolo teatrale. Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_) in data: 5 Ago 2020 alle ore 10:53 PDT

La Fabiani è stata coinvolta più di una volta in questioni giudiziarie. Nel 2007 è stata accusata con Aida Yespica di favoreggiamento e false dichiarazioni al PM nell’inchiesta di Vallettopoli. Nel 2012 è stata coinvolta in una rissa in un locale a Verona per questioni legate all droga. Per lo stesso motivo nel 2019 è coinvolta in contestazione a suo carico come cliente nell’inchiesta sul traffico di droga del clan dei Casamonica.

