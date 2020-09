Covid, focolaio all’asilo notturno: 30 positivi su 82 ospiti

In serata si è tenuto un vertice straordinario in Prefettura a Padova per gestire l’emergenza: i contagiati faranno la quarantena all’interno della struttura

TORRESINO (PADOVA) – A seguito del riscontro di un caso di positività al Sars-CoV-2 di un ospite dell’asilo notturno del Torresino di Padova, sono subito partite le verifiche di routine su tutti gli operatori e gli ospiti, come da protocolli previsti dall’Asl.

I tamponi hanno confermato la positività di 30 persone su 82. Per questa ragione nella serata di ieri si è tenuto un incontro di coordinamento in Prefettura alla presenza del Prefetto, del Sindaco di Padova accompagnato dalla dirigente dei Servizi sociali, del Presidente della Provincia, dei responsabili dell’Ulss 6, dei vertici delle Forze dell’ordine.

Le procedure sanitarie previste sono state celeri e tempestive. Il Comune fa sapere che “le persone risultate positive rimarranno in isolamento presso la struttura dell’asilo notturno mentre quelle risultate negative saranno affidate in sicurezza a strutture capaci di garantire lo svolgimento del periodo di isolamento fiduciario”.

“La situazione è sotto controllo, costantemente monitorata col supporto delle autorità sanitarie, degli operatori sociali, della Protezione Civile e della Croce Rossa. Il focolaio è circoscritto, si è provveduto ad adempiere a tutti i protocolli e le procedure”.

