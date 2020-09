Fedez in ospedale: brutta botta per il rapper | cosa è successo – FOTO

Fedez fa una capatina in ospedale. Il noto rapper non sta bene, e la Ferragni reagisce così: ecco cos’è successo.

Brutta notizia per i fan dei Ferragnez. Fedez ha fatto una brutta caduta che l’ha spedito in ospedale. Ecco cos’è successo.

L’artista più amato di Instagram si è cimentato con il basket. Ieri sera, infatti, è andato a far visita a Gigi Datome, il cestista italiano ala dell’Olimpia e della nazionale italiana di pallacanestro.

Il maritino della Ferragni, dunque, ha voluto provare a “sfidare” il grande campione. E inizialmente tutto sembrava andare a gonfie vele: tra un canestro e l’altro Fedez se la cavava alla grande.

Fino a che non ha un brutto incidente. Proprio mentre si divertiva a smarcare i compagni il nostro amato rapper è caduto, rompendo un legamento. Tranquilli, nulla di grave ma il cantante dovrà rimanere fermo per un po’.

Fedez: si rompe il legamento e ci scherza su

«Legamento rotto, una carriera da cestista morta sul nascere», ironizza commentando la stories che lo ritrae zoppicante. E aggiunge « Non mi è andata così male, dovrò stare fermo sul divano. L’unico problema è che a Leone piace correre in giro per la casa e non stare vicino al papà. Quindi sarò solo tutto il giorno».

Certo, perché anche Chiara è via per lavoro. La Ferragni, infatti, è volata a Roma per un’intervista. Ma siamo sicuri che molto presto tornerà a Milano per prendersi cura del compagno.

Per fortuna Fedez sa come ridere di ogni piccolo inconveniente, anche se l’infortunio è avvenuto all’indomani dell’uscita del suo nuovo singolo. Nessun problema, per il lancio del brano è già tutto pronto: «Ricordatevi che sta notte esce il mio nuovo singolo, Bella storia».

La canzone, attesissima dai fan, sarà fuori all’una di questa notte, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Non ci resta che augurare a Fedez una buona guarigione!

