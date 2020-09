Oriana Sabatini, labbra da impazzire e seno in primo piano, unica – FOTO

Oriana Sabatini ha fatto impazzire tutti con uno scatto incredibile sui social network: la 24enne è sempre più esplosiva.

Oriana Sabatini è una cantante e attrice molto seguita sui social: il suo account vanta ben 5,2 milioni di follower. L’argentina ha iniziato la sua carriera nel 2017, lanciando il singolo ‘Love Me Down Easy’ e riscuotendo un ottimo successo in patria. La nativa di Buenos Aires è legata sentimentalmente a Paulo Dybala, attaccante e fuoriclasse della Juventus. Oriana ama postare scatti prorompenti in cui mette in mostra le sue curve incredibili. La 24enne, poco fa, ha postato uno scatto in cui ha messo in primo piano il suo favoloso décolleté. La bellezza del suo viso è disarmante e le sue labbra carnose si notano con facilità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Jasmine Carrisi torna a postare ed è bellissima. Che sguardo – FOTO

L’incredibile scatto di Oriana Sabatini: che bellezza