Temptation Island, Anna critica la famiglia di Gennaro: la sua reazione esplosiva

View this post on Instagram

Anna, ha 26 anni ed è una studentessa di economia. È fidanzata da 6 anni con Gennaro, 31 anni, ottico e gestore dei negozi di famiglia. Sono di Torre del Greco (NA) e non convivono. Anna dice: “Ho deciso di scrivere io a Temptation Island perché dopo tanti tira e molla voglio dare una svolta alla nostra storia. Da fuori tutti pensano sia il ragazzo perfetto e senza difetti e che la cattiva della coppia sia io. In realtà lui è troppo concentrato su se stesso, è un pò infantile e le cose devono andare sempre come dice lui. Questi sono solo alcuni dei motivi che mi hanno spinto a lasciarlo più volte ma poi è sempre ritornato. Succede sempre così, lo lascio, poi passa qualche mese, lui ritorna e io ci ricasco perché mi manca”. Gennaro dice: “Io amo Anna e tutte le volte che ci siamo lasciati ho provato a frequentare anche altre ragazze ma più le frequentavo più capivo che la donna che amo è solo lei. Le ho chiesto anche di sposarmi e lei mi ha risposto con un bel no. Io ho una casa mia, una buona stabilità economica e le ho anche proposto di andare a convivere ma anche su questa cosa lei prende tempo. A questo punto il dubbio che mi ami o meno mi viene. È vero che ha scritto lei al programma ma penso che serva anche a me per capire se mi ama veramente”. #TemptationIsland