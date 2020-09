Precedenti, probabili formazioni e info tv e streaming del match della seconda giornata di Serie A Torino-Atalanta, in programma sabato 26 settembre, ore 15

Seconda giornata di campionato in Serie A che si apre con la sfida tra Torino e Atalanta. Primo anticipo del sabato tra i granata e i bergamaschi, determinati a fare punti in una sfida già importante. Il Toro di Giampaolo deve riscattare la sconfitta all’esordio contro la Fiorentina per 1-0, che fa seguito a un precampionato decisamente non brillante. L’ex allenatore del Milan deve fare i conti già con i primi mugugni dell’ambiente e deve invertire la rotta, la sua avventura non è iniziata nel migliore dei modi. L’Atalanta di Gasperini è invece all’esordio in campionato dopo aver chiesto e ottenuto il rinvio del match inaugurale con la Lazio alla prossima settimana. Attesa per i bergamaschi, per capire se sapranno confermare le ultime scintillanti stagioni.

Torino-Atalanta: dove vedere la sfida in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky e sarà possibile vederla sul canale Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). I clienti Sky potranno anche assistere alla gara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet. Match visibile anche sulla piattaforma Now Tv, acquistando il pacchetto dedicato.

Torino-Atalanta: le probabili formazioni

Squadre che si schiereranno secondo i moduli classici dei rispettivi allenatori. Giampaolo insiste sul suo 4-3-1-2, con Rincon ad agire come vertice basso di centrocampo e Berenguer dietro le punte Zaza e Belotti. Gasperini schiera a sua volta la miglior formazione disponibile. Gollini ancora fuori tra i pali sostituito da Sportiello, in attesa del rientro, tra un po’ di tempo, di Ilicic, è Pasalic ad affiancare Gomez alle spalle di Duvan Zapata.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meitè, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata.

Torino-Atalanta: l’arbitro

L’arbitro del match, a seguito delle designazioni, sarà Massimiliano Irrati. Assistenti di linea Imperiale e Di Gioia, quarto uomo Sozza. Al Var, ci saranno invece Guida e Alassio.

Torino-Atalanta, i precedenti

102 in totale le sfide in Serie A tra le due squadre. Bilancio a favore dei granata, che hanno prevalso in 42 occasioni, a fronte di 38 pareggi e 22 vittorie dell’Atalanta. 51 i match disputati a Torino, con un bilancio di 26 vittorie per i padroni di casa, 18 pareggi e sette vittorie bergamasche. L’ultima, a gennaio, è stata però davvero eclatante: l’Atalanta prevalse addirittura per 7-0.

