Alex Cucchi, il padre 42enne deceduto sabato scorso in un incidente in moto a Longiano (Cesena), verrà sepolto accanto al fratello gemello Matteo, morto 9 anni fa.

Un uomo di 42 anni è deceduto sabato scorso dopo un terribile incidente in moto a Crocetta, frazione di Longiano, comune della provincia di Forlì-Cesena. La vittima, Alex Cucchi di Longiano, secondo una prima ricostruzione, viaggiava a bordo della sue due ruote, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il guardrail. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al motociclista, per cui ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Non è ancora arrivato il nulla osta per i funerali del 42enne che verrà sepolto accanto al fratello gemello, deceduto anch’esso in un incidente stradale consumatosi nel 2011.

Alex Cucchi, il motociclista deceduto sabato scorso in un incidente stradale, verrà sepolto accanto al fratello gemello Matteo, morto nel giugno del 2011. Alex, padre 42enne di Longiano, secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Resto del Carlino, nel pomeriggio di sabato19 settembre, viaggiava a bordo della sua Kawasaki 750 Z. Improvvisamente all’altezza di Crocetta, frazione di Longiano (Forlì-Cesena), ha perso il controllo della moto e si è schiantato violentemente contro il guardrail.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per il 42enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. Intervenuti anche i carabinieri che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’impatto che, dai primi accertamenti pare non abbi coinvolto altri veicoli.

Per via degli accertamenti in corso non è ancora stato dato il nulla osta dalla Procura per i funerali che verranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Calisese. Come riporta Il Resto del Carlino, dopo le esequie la salma verrà sepolta nel cimitero di Badia di Longiano nella tomba di famiglia, accanto al fratello gemello Matteo, deceduto nel giugno del 2011 anch’egli in un incidente stradale.

Alex lavorava per una ditta di manufatti in cemento con sede a Cesena, ma viveva a Longiano insieme alla compagna Teodora ed il loro bimbo di soli 21 mesi. La vittima oltre alla compagna ed al piccolo figlio lascia anche i genitori e due fratelli.

