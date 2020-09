Una nuova foto di Vanessa Incontrada dal set del nuovo film “Ostaggi”. L’attrice è in compagnia di alcuni famosi colleghi.

Dopo il grandissimo successo delle ultime fiction Rai in cui ha figurato, Vanessa Incontrada sta tornando con un nuovo progetto. Si tratta di una commedia che vedrà protagonisti anche attori del calibro di Francesco Pannofino e Gianmarco Tognazzi. Il titolo è “Ostaggi” e la data di uscita non è ancora stata rilasciata. Come accaduto per molte altre pellicole italiane e non, le riprese del film sono state rimandate a lungo a causa dell’emergenza Coronavirus, ma sembra che adesso siano riprese secondi i normali ritmi di produzione. Recentemente l’Incontrata ha postato una foto dal set in compagnia dei colleghi. Lo scatto la ritrae bellissima e sorridente in compagnia di alcuni colleghi. Clicca su “successivo” per vederlo!

Vanessa Incontrada, bellissima sul set con i colleghi