Wanda Nara super sexy come sempre, lady Icardi stupenda e ammaliante anche in una veste molto diversa dal solito

L’estate è ormai finita e per tutti è tempo di rimettersi all’opera. Lo stesso vale per la esplosiva Wanda Nara. Lady Icardi ci ha affascinato per tutta la bella stagione con i suoi prorompenti scatti in costume. La showgirl argentina, non è una novità, ha delle forme generose che in costume sono risaltate particolarmente, per la gioia di tutti i suoi followers su Instagram. Momenti di relax per lei soprattutto nella parte finale dell’estate, visto che il suo Maurito è stato impegnato nella cavalcata in Champions League. Purtroppo per lui e per il Psg, conclusasi con una sconfitta in finale. I francesi, guidati dal bomber argentino e da Neymar, ci riproveranno sicuramente in questa stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wanda Nara superlativa a bordo piscina, costume striminzito e seno in bella vista – FOTO

Wanda Nara, inarrestabile e sensuale anche con la pioggia