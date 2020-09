Anna Foglietta con la figlia in braccio, la FOTO al mare è poetica

L’attrice Anna Foglietta ha condiviso sulla sua pagina Instagram una foto con la figlia Nora mentre sono insieme al mare, lo scatto è pieno di amore

Sono trascorse ormai alcune settimane dalla fine della 77esima Mostra del Cinema di Venezia che sicuramente sarà ricordata per le norme rigidissime con cui si è svolta. Probabilmente però anche Anna Foglietta passerà alla storia del Festival per il suo aspetto anticonvenzionale ma estremamente sofisticato e aggraziato, molto lontano da femminilità volgari e troppo ostentate.

La madrina del Festival è giunta al Lido in tailleur Giorgio Armani color ghiaccio dalle linee maschili con pantaloni palazzo e giacca lunga e doppio petto portata senza camicia. Un look dal mood androgino che ha mantenuto per tutte le giornate della kermesse veneziana, e che hanno suscitato clamore e molto apprezzamento.

Anna Foglietta però è anche una donna impegnata nel sociale, e solo poche ore fa nella sua pagina Instagram ci ha ricordato con un post il progetto della Onlus “Insieme si può fare”, fondata nel marzo 2014 in Syria per portare avanti un ideale di pace e solidarietà tra i popoli. Accanto al presidente Locati fra i fondatori ci sono 4 donne: Silvia Buzzi, Paola Gramignano, Bruna Mandelli e Patrizia Sironi. Anna è impegnata attivamente con la Onlus e ci fa sapere delle nuove vaccinazioni portate avanti in questi giorni.

Anna Foglietta, “Sei nell’anima…”