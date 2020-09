Covid Sardegna, Comune decide lockdown | Il Provvedimento straordinario

Covid Sardegna: l’amministrazione comunale di un paese sardo ha deciso di mettere in lockdown il Comune con un Provvedimento straordinario

Il paese di Aidomaggiore, comune della Sardegna, è stato messo in lockdown per via dell’emergenza Covid. Si tratta di un Provvedimento straordinario preso dall’amministrazione comunale. Le persone saranno autorizzate ad uscire e entrare nel paese abitato soltanto per lavoro, per effettuare acquisti strettamente necessari, per andare in farmacia, per ragioni di salute o per motivi di assoluta necessità ed esigenze familiari con specifica autocertificazione che è possibile scaricare dal sito internet del Comune.

Saranno chiuse le attività commerciali presenti nel Comune, tranne i negozi di generi alimentari, edicole, tabacchini e farmacie. La vicesindaca Maria Lourdes Pala ha spiegato. “In questo momento di grande emergenza – si legge su ‘LinkOristano.it‘ – è la sola cosa che possiamo fare per evitare che questo virus continui a circolare velocemente nel nostro piccolo paese e nei paesi vicini, e per tutelare la salute nostra e quella dei nostri cari“.

Covid Sardegna, il paese di Aidomaggiore decide il lockdown