Ilary Blasi condivide una foto con suo marito, ma non è lo stesso uomo

Ilary Blasi e l’altro Francesco in una foto insieme, cosa sta succedendo? Nelle stories della conduttrice appare un marito diverso

Visualizza questo post su Instagram Io e te….❤️❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 4 Set 2020 alle ore 11:26 PDT

Un’altro Francesco per Ilary Blasi. La conduttrice condivide nelle stories uno scatto con Francesco Totti ma non è del tutto lui. Ilary ha passato la scorsa notte sul set della serie Netflix dedicata alla vita di Totti. L’attore che interpreta Francesco è Pietro Castellitto, è lui infatti che compare nelle storie della Blasi e lei ironicamente scrive Ilary&Francesco. Anche il vero Totti era presente durante le riprese e come la moglie si è divertito a scattare foto con gli attori.

La serie su Totti affronterà tutta la sua vita e carriera a Roma. Per anni Totti è stato un simbolo di talento e celebrità ma sopratutto di Roma. Il campione non ha mia abbandonato la squadra, nemmeno quando gli hanno offerto squadre all’estero molto prestigiose. A lui non importava, l’unica squadra per la quale voleva giocare era quella di casa sua la Roma e così è stato fino alla fine della sua carriera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>X Factor 2020, lo sfogo di Emma: “Basta con queste ca**o di menate sulle donne”

‘Un Capitano’ diventa la serie di Netflix sulla vita di Francesco Totti

Visualizza questo post su Instagram Ilary&Francesco❤️ Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 2 Ago 2020 alle ore 9:58 PDT

La storia che ha appassionato molti italiani sulla carriera e il mito di Francesco Totti, sarà trasmessa sulla piattaforma Netflix. Ad interpretare il capitano sarà l’attore Pietro Castellitto e Ilary Blasi sarà interpretata da Greta Scarano. Importante anche l’interpretazione di Gianmarco Tognazzi che sarà Luciano Spalletti, il rapporto con Totti è sempre stato complicato. Tra i due ci sono state più liti. Le curiosità della serie sono moltissime, non è facile raccontare la storia di uno dei calciatori più famosi che ha scritto la storia del calcio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Benedetta Rossi, lo sfogo social in diretta: “Delusa da mio marito…”

Non resta che aspettare l’uscita della serie sulla piattaforma nel 2021, intanto a ottobre nelle sale uscirà il docufilm sempre sul calciatore dal titolo ‘Mi chiamo Francesco Totti’. Il film è ispirato al libro biografia di Francesco, che si chiama ‘Un capitano’.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.