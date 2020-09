Ludovica Pagani, l’influencer è sempre più bella con un outfit da sogno – FOTO

Ludovica Pagani. L’influencer bergamasca raccoglie sempre più consensi. Bellissima nelle immagini pubblicate sul suo profilo Instagram

Classe 1995, originaria di Bergamo, una carriera sfavillante di fronte a sè. Ludovica Pagani si sta imponendo sempre di più nel panorama delle influencer più gettonate del nostro paese. Poco sotto i tre milioni di follower su Instagram, è stata consacrata come la risposta a Diletta Leotta. Le due infatti hanno molto in comune. Bionde, bellissime, di talento, carismatiche e una grande passione per lo sport.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 21 Set 2020 alle ore 4:47 PDT

Ludovica, dottoressa in economia e management presso l’Università di Milano, molto attiva sul canale Sport Italia, è stata più volte invitata come opinionista alla trasmissione di Rai 2, Quelli che il calcio, ha un canale seguitissimo su YouTube e da Settembre 2019 conduce un programma radiofonico su Rds Next dal titolo “Versus”.

Ludovica Pagani. Pantera sexy sul web