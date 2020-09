GF Vip: Lorella Cuccarini – Tommaso Zorzi: è botta e risposta

Attivo lo scontro al GF Vip tra Lorella Cuccarini e Tommaso Zorzi. La conduttrice risponde su Instagram alle accuse contro gli omosessuali

È botta e risposta tra Lorella Cuccarini e Tommaso Zorzi. È lui uno dei protagonisti più discussi di questa edizione proprio per la sua personalità irriverente. È stato evidente fin da subito. Ha molto da dire su diversi personaggi dello spettacolo il giovane influencer e creator originario di Milano. Lui che è diventato famoso proprio per aver partecipato al reality show “Riccanza”.

Zorzi ha lanciato un duro attacco nei confronti di Lorella Cuccarini. Parlando con Stefania Orlando, l’influencer senza usare mezzi termini ha parlato dell’ex conduttrice della Vita in Diretta. “Ultimamente la Cuccarini mi sta proprio sul c…o, una str…za si è espressa contro i diritti gay 150mila volte” ha detto a raffica Tommaso.

E poi ancora: “Non c’è un etero che abbia mai ballato La notte vola da quando è nata quella canzone” ha infine incalzato ammettendo che la conduttrice non gli è per niente simpatica. E così la risposta della Cuccarini non è tardata ad arrivare.

GF Vip, le parole della Cuccarini su Instagram

Direttamente da Instagram arriva la risposta di Lorella Cuccarini per Tommaso Zorzi che l’ha accusata di essere contro il mondo gay. “Io non sono contro gli omosessuali, la mia vita lo dimostra” tuona la conduttrice specificando che per sua indole non risponde alle provocazioni.

Ma questa si tratta di un’occasione importante: “Il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo. Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio DNA. Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello Vip dire che sono “contro gli omosessuali” (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare”.

Mette i puntini sulle i Lorella Cuccarini che parla della sua vita nella quale si è comportata “senza barriere di alcun tipo”. Manda indietro le accuse di comportamenti scorretti, irrispettoso o discriminatori.

Ma ci tiene a precisare che alcuni temi come l’utero in affitto non le appartengono e sui quali non è d’accordo ma nello stesso tempo, sottolinea che questo suo post non è e non sarà mai “una dichiarazione contro la comunità LGBT e i diritti delle persone che vi appartengono e che, anzi, rispetto profondamente. È semplicemente il mio punto di vista su alcuni aspetti della vita. E lo esprimerei anche se avessi un figlio gay” precisa.

“Si può non essere d’accordo su tutto senza assolutamente essere omofobi” aggiunge ed infine un messaggio diretto a Zorzi: “Caro Tommaso, hai l’età di mia figlia Sara, probabilmente mi conosci solo per quello che leggi di me. Ti considero un ragazzo intelligente. Se vorrai, quando uscirai dalla casa, mi piacerebbe prendere un caffè insieme e vedere se riusciamo ad andare oltre le apparenze”.

