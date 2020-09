Benedetta Rossi, lo sfogo social in diretta: “Delusa da mio marito…”

La fantastica cuoca del web, Benedetta Rossi denuncia un comportamento anomalo del marito. Instagram diventa testimonianza del tradimento

Ormai celebre agli occhi di tutti, la cuoca più bizzarra del web, Benedetta Rossi continua ad incantare grazie alle sue numerose ricette alimentari, gli amanti della cucina e non solo.

Tra un impasto e l’altro, la 48enne di Porto San Giorgio si ritaglia intervalli di relax con i componenti della casa: il marito Marco e una new entry dal “sapore” speciale. Parliamo del suo cagnolino Cloud, che ha portato l’ennesimo tocco di felicità ad una famiglia già affiatata di suo.

La web blogger più amata dagli italiani insieme al suo omonimo Parodi in Caressa continua a “disegnare” arte in pubblico e cimentarsi in stravaganze culinaria da 100 e lode. La pagina internet Fatto In Casa Da Benedetta è la più nota testimonianza di modellature e tocchi di qualità tra una crostata a cuor di mele e una “cravatta” salata di pasta sfoglia.

Ma come abbiamo già puntualizzato, nel fantastico mondo “balocco” di Benedetta esistono anche altri due dolcissimi componenti. Il marito in particolar modo nelle ultime ore si è reso protagonista di un comportamento in negativo, che Benedetta stessa ha denunciato su Instagram.

Benedetta Rossi: il marito gliela fa sotto agli occhi!